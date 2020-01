El Govern d'Andorra ha aportat 40.000 euros per a la construcció de l'hospital matern-infantil a Senegal

Mans Unides recapta 109.000 euros Construcció d'un centre de salut a Camerún ARXIU

Actualitzada 30/01/2020 a les 12:01

Redacció Andorra la Vella

Mans Unides, que centra la seva campanya del febrer contra la fam al món, ha recaptat un total de 109.182 euros que destinarà a vuit projectes entre ells la construcció d'un hospital a la regió de Kabounkoute a Senegal que serà el pla amb major inversió amb 56.850 euros dels que 40.000 han estat aportats pel Govern d'Andorra.

Altra de les tasques més destacades serà la construcció d'un nou local per l'orfanat d'Akonolinga a Camerún amb una dotació 30.400 euros. El projecte de Mans Unides diocesana d'Urgell que promociona l'autonomia de les dones de l'ètnia Xavante de l'estat de Mato Grosso al Brasil és altre amb més pes ja que rebrà una aportació de 12.500 euros.

D'altra banda, el Principat acollirà diverses activitats que s'inclouen a la Campanya 2020 de Mans Unides com la xerrada sobre solidaritat, impartida per David Muras i Quim Salvat, que es celebrarà a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany el pròxim 6 de febrer.