El tribunal resoldrà les qüestions prèvies a final d’abril i els probables recursos podrien deixar fins al 2021 la represa del judici

La vista oral del cas Gao Ping, un cop superades les jornades destinades a les qüestions prèvies, no es reprendrà aquest any amb tota probabilitat. El president del tribunal que jutja la primera causa de Banca Privada d’Andorra (BPA), Enric Anglada, va anunciar ahir que la resolució de les qüestions prèvies debatudes aquesta setmana no estarà abans de final d’abril. La resolució no comportarà la immediata represa de la vista oral, ja que Anglada vol “entrar al judici amb les coses clares i que tothom sàpiga on estem”. És a dir, que el president del tribunal no reprendrà la vista