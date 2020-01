La venda de pisos requerirà una certificació energètica

El consell de ministres va aprovar ahir el reglament de la qualificació energètica en l’edificació. A través d’aquest, l’usuari podrà conèixer el consum energètic de l’habitatge i els costos als quals haurà de fer front segons una qualificació que anirà de la A (més eficient) a la G (menys eficient). D’altra banda, el text estableix l’obligatorietat de la qualificació per a la compravenda d’habitatges a partir de l’1 de gener del 2020 i en habitatge de lloguer a partir de l’1 de gener del 2023, i serà el propietari qui l’haurà de comunicar. Hi ha dues vies per obtenir la