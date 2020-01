Els professors del Lycée amenacen de seguir la vaga dos dies més

Dependrà de la decisió de l’executiu francès en relació a la reforma de les pensions

Els professors del Lycée Comte de Foix adverteixen que s’adscriuran a la vaga que van convocar els sindicats francesos per avui i demà si l’executiu gal decideix tirar endavant la nova reforma laboral que fa perillar l’edat de jubilació dels assalariats. Així ho van confirmar fonts del professorat del centre francès, que van valorar molt positivament la jornada de vaga que va aturar l’estat francès ahir, però que no va tenir gaire afectació al Principat. “La vaga d’ahir no va tenir gaire seguiment, però hi ha un gruix que es manté ferm en la lluita pels interessos dels treballadors”, van