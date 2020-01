Afirmen que ni una ordre judicial permet liquidar el contracte laboral amb els 437 treballadors ique necessitaran temps

Encara que la via judicial sembla esgotada i tothom dona per fet que Cori haurà de deixar d’explotar el Punt de Trobada aviat, els Cahafeiro no llencen la tovallola i estan disposats a mantenir-se al davant del centre comercial de Sant Julià de Lòria el màxim de temps possible, un termini que fonts dels Cachafeiro van fixar ahir en un mínim de dos anys. Tot i la resolució judicial en contra que els obliga a abandonar l’edifici i a indemnitzar la propietat dels terrenys (el contracte de lloguer va caducar fa quatre anys), l’advocat de Cori es mostra molt optimista