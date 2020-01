L’entrada en vigor dels canvis legislatius ha provocat que es revisin totes les peticions, fet que ha provocat l’endarreriment

Durant el mes de gener s’han produït retards en els pagaments de la CASS als usuaris que han presentat serveis i estan fora de la via preferent. El motiu principal és la verificació de tots aquests ingressos, que s’han hagut de fer atès el canvi de normativa que es va produir amb l’arribada del 2020. En aquest sentit, des de la parapública s’ha volgut comprovar totes les peticions rebudes per verificar quines s’adaptaven a la via preferent i quines en quedaven fora; aquestes comprovacions venen motivades pels canvis legislatius. La Caixa Andorrana de la Seguretat Social va admetre aquests retards.