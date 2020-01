Pintat vol un pacte d'Estat que abordi el model econòmic

Terceravia demana que els altres tres es treballin de manera conjunta

Els consellers generals del grup parlamentari terceravia Josep Pintat, Joan Carles Camp i Carine Montaner es van reunir ahir amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per tractar el pacte d’Estat de sanitat. Després de la trobada, el president del grup, Josep Pintat, va indicar que van aprofitar la reunió per plantejar que els tres pactes d’Estat que hi ha previstos -Europa, sanitat i pensions- es presentin de cop perquè “entenem que tindran impacte en altres àmbits”. I també van demanar que n’afegís un quart sobre el model econòmic. Així doncs, el