Marea vermella

Els alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança, tots vestits de roig, es bolquen en la segona edició de la col·lecta de sang, després de l’èxit que va tenir la primera.

La segona edició de la campanya de donació de sang de l’escola andorrana va ser tot un èxit i va superar els 170 donants de l’any passat. Els alumnes de segona ensenyança van omplir els voltants de la Sala Àgora d’Andorra la Vella per tal d’aconseguir-ho. Els joves i el seu professorat anaven tots vestits amb jerseis i jaquetes vermelles, sens dubte, el color de la campanya. No obstant això, la feina que ha fet tot l’alumnat no es limita al dia d’avui. Tal com va explicar la tutora de l’escola d’Encamp, Mariona Cadena, “és un projecte que es treballa