Una quarantena d'escolars afectats per un brot a Ordino

Alumnes d'entre 9 i 11 anys de l'escola francesa de la parròquia han patit un brot d'urticària, vermellor i mal de panxa aquesta tarda, provocant que tres nens hagin estat traslladats a l'hospital per fer-li les proves pertinents, les quals han descartat una possible intoxicació alimentària

Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Actualitzada 28/01/2020 a les 20:30

Redacció Andorra la Vella

Una quarantena d'alumnes d'entre 9 i 11 anys de l'escola francesa d'Ordino han patit un brot amb urticària, mal de cap i de panxa aquesta tarda segons ha informat el cap de guàrdia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Bombers, personal del SUM i funcionaris del Govern s'han desplaçat fins al centre per intentar esbrinar quines han estat les causes de la reacció. Bombers ha plantejat dues hipòtesis, la primera que potser ha estat provocat pels filtres de l'aire, i la segona és una possible intoxicació alimentària donat que la reacció s'ha donat als voltants de l'hora de dinar. Govern ha informat que tres alumnes han estat atesos a l'hospital i, en millorar els símptomes, ja han estat donats d'alta. Els resultats de les proves mèdiques pertinents descarten la intoxicació alimentària i senyalen que la causa podria ser algun element extern que els alumnes hagin inhalat, tot i que els aparells del control de l'aire del cos de bombers han descartat substàncies tòxiques o perjudicials en l'ambient. Es continua estudiant quines han estat les causes del brot i de cara a la jornada de demà s’ha acordat que, de manera preventiva, els alumnes no utilitzin la zona on es podria haver iniciat el focus.