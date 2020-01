El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'han reunit aquesta tarda amb els consellers generals de Terceravia per fer entrega del text del pacte d'Estat de Salut

Terceravia proposa crear un pacte d'Estat d'economia Els consellers generals de Terceravia amb el cap de Govern i el ministre de Salut durant la reunió celebrada aquesta tarda SFGA/CEsteve

28/01/2020

Andorra la Vella

Els consellers generals del grup parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents Josep Pintat, Joan Carles Camp i Carine Montaner, han demanat al Govern durant la trobada que han tingut aquesta tarda amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que "s'afegeixi un quart pacte d'Estat" per parlar del model econòmic que "volem al país". Pintat ha destacat que "cal buscar un mecanisme per indicar quin paper tindrem les forces polítiques que hi participem" i que els tres pactes d'Estat que proposa l'executiu "haurien de tenir un punt denominador comú a negociar, com les línies que se seguiran". Així mateix, el president del grup parlamentari ha afirmat que valoraran el pacte d'Estat de Salut que Espot i Martínez Benazet els hi han entregat durant la reunió d'avui. El cap de Govern ha destacat la importància d'assolir una entensa per mantenir la qualitat del sistema andorrà de salut pública i garantir la sostenibilitat d'aquest.