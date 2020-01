Els professors del Lycée s'adscriuen a la vaga de demà

Bona part del professorat del Lycée Comte de Foix s’adscriurà a la vaga que han convocat els sindicats de mestres gals per demà en protesta per la reforma de jubilació que vol tirar endavant l’executiu francès. “Una part important dels mestres ens sumarem a la vaga demà”, van apuntar fonts del professorat, que es van mostrar molt actives amb aquesta convocatòria. Les organitzacions sindicals van convocar aquesta nova jornada de protestes per la reforma de la jubilació per demà per fer-se escoltar un dia abans que l’executiu gal es reuneixi en la conferència de finançament. La crida que va arribar