Els grups de la majoria es comprometen a facilitar el vot a les persones discapacitades

Actualitzada 28/01/2020 a les 07:15

Anna Ribas Andorra la Vella

Els grups de la majoria es van reunir ahir amb membres de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) per estudiar com facilitar el dret de vot a les persones amb discapacitat. Tal com van explicar les conselleres Sandra Codina (DA) i Sílvia Ferrer (LA), és imprescindible que les persones amb discapacitat puguin “gaudir de la vida política en igualtat de condicions”, una petició que van fer extensible a la gent gran i amb la qual volen reduir l’abstencionisme. En la reunió es va avaluar com garantir que els locals, les meses i el material s’adapti a les persones amb diversitat funcional. Per això, van valorar que una solució seria que els programes electorals, les paperetes i els sobres estiguin disponibles en braille, llengua dels signes o un suport sonor. També van posar en relleu la importància que les persones discapacitades puguin exercir el vot en secret i sense intimidació. Així mateix, es treballarà per garantir la mobilitat el dia de les eleccions, habilitant mitjans de transport per a les persones que ho requereixin. Les accions que s’acordin amb la FAAD s’introduiran via esmena a la proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.