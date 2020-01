Detingut per amagar amb una manta 1.758 paquets de tabac

La policia va enxampar divendres passat un home no resident de 23 anys que viatjava en el seu vehicle amb 1.758 paquets de tabac amagats sota unes mantes. La detenció va tenir lloc durant la matinada a la parròquia d’Escaldes mentre els cossos de seguretat efectuaven un control rutinari en què van aturar un cotxe amb matrícula francesa que destacava per tenir un bony embolcallat per unes mantes. Quan van procedir a aixecar el llençol es van trobar amb els gairebé dos mil paquets de tabac, valorats en 6.117 euros, que, presumptament, anaven destinats a creuar la frontera amb França.