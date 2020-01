Els estudiants de segona ensenyança de l'escola andorrana han treballat de forma transversal com resoldre la situació de falta de sang

350 alumnes participen en la segona campanya de donació de sang La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, també s'ha animat a donar sang en la segona campanya Eva Bosch

Actualitzada 28/01/2020 a les 13:51

Redacció Andorra la Vella

Un total de 350 alumnes de primer curs de segona ensenyança de l'escola andorrana participen en la segona campanya de donació de sang, la qual ha comptat amb la col·laboració de la Creu Roja. La sala Àgora del comú de la capital ha obert les portes a les 11 hores i no ha trigat a omplir-se de donants. El promotor del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Albert Bobet, ha comentat que enguany s'ha ampliat l'horari perquè "teníem constància de l'èxit que tindria la campanya", on a les 12h han comptat que portaven "entre 30-35 donacions i, si continuem així, imagino que a les 8 del vespre el número de donació de sang serà important".

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, qui també s'ha animat a donar sang, ha comentat que els alumnes han treballat de forma transversal com resoldre la situació de falta de sang i com animar "que la gent del país pugui venir a donar i que els alumnes vegin que l'esforç que han fet té un resultat en benefici de la població".