La pressió de Silvestre per ‘col·locar’ la seva dona ha deixat en res l’alternativa

Si no hi ha sorpresa de darrera hora, la llista que encapçalen Xavier Sopena i Sònia Baixench serà l’única que es presentarà per formar la nova junta del Col·legi d’Advocats, que es preveu que s’esculli a final d’aquest mes. Tot i així fins a 48 hores abans de l’elecció hi ha temps de presentar una candidatura, un intent que s’ha estat treballant intensament en els darrers dies i que finalment s’ha descartat per discrepàncies amb un lletrat. De fet, la setmana passada es donava quasi per segur que hi hauria una candidatura que competiria amb Sopena i Baixench per rellevar