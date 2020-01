Més diners per al concurs de la producció audiovisual de la Cimera 2020

Actualitzada 27/01/2020 a les 06:51

La Fundació Cimera Iberoamericana Andorra 2020 ha tornat a modificar un edicte relacionat amb la contractació de serveis d’aquest esdeveniment que ha de culminar al novembre amb la reunió de caps d’Estat i de govern dels països d’Iberoamèrica. En aquest cas l’edicte que es modifica és el de la contractació de serveis de producció audiovisual, és a dir fotografia, realització de vídeo i producció creativa de vídeo, per a la Cimera Iberoamericana. L’edicte inicial marcava un import màxim de licitació de 36.000 euros. Un cop modificat, l’import al qual s’han d’ajustar les empreses que vulguin participar en el concurs s’ha incrementat en 4.000 euros i passa a ser de 40.000. La Fundació Cimera Iberoamericana ja ha tret a licitació cinc concursos relacionats amb l’esdeveniment per un valor de mig milió d’euros. Un per conformar la Secretaria General de la Cimera 2020 i quatre més relacionats amb la cobertura comunicativa.