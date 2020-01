La vista del ‘cas Gao Ping’ es reinicia aquest matí amb una probable petició d’un lletrat perquè el tribunal l’ajorni a l’espera d’una resolució del TC

La vista per la causa primera de BPA, coneguda com a cas Gao Ping, es reprèn aquest matí amb la incògnita de si el judici se suspendrà per quarta vegada. I és que, segons ha pogut saber el Diari, la presentació d’un incident de nul·litat d’actuacions per part d’un dels advocats de les defenses per a la inclusió al sumari d’una sèrie documentació s’ha d’acabar de resoldre al Tribunal Constitucional que té sobre la taula una petició de suspensió del judici. Això podria comportar que el lletrat demanés al tribunal un nou ajornament de la vista oral a l’espera de