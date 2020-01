Detingut un jove francès amb més de 1700 paquets de tabac

La policia també va arrestar tres joves per donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb taxes superiors als 2 grams per litre d'alcohol en sang

Actualitzada 27/01/2020 a les 13:49

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el passat divendres a Escaldes-Engordany a un turista francès de 23 anys per contraban de tabac valorat en més de 6.000 euros. El jove va ser interceptat en un control rutinari que els agents feien a la via pública i, en fer el registre del vehicle, els membres del cos van trobar unes mantes que tapaven quelcom a la part posterior del cotxe. La policia va trobar un comís de 1.758 paquets de tabac, valorats en 6.117 euros, i tres cigarretes fetes amb haixix.

Els agents també van arrestar nou persones per sobrepassar la taxa d'alcoholèmia permesa, tres dels quals van donar una xifra superior als 2 grams per litre d'alcohol en sang. En aquest sentit, la policia va detenir un temporer de 36 anys la matinada del divendres per donar 2,47 g/l, un resident la nit de dissabte amb una taxa de 2.43 g/l, i un de 29 anys el dilluns 20 de gener per causar un accident amb danys materials i donar positiu amb 2,10 g/l.

La policia també va detenir tres persones de 19 anys, una dona i dos residents, com a presumptes autors d'un furt en un establiment de restauració i utilització de claus de possessió il·legítima. Els detinguts van desendreçar estances del local i es van endur 90 euros, però durant el registre, els agents es van adonar que cap porta ni finestra estava forçada. Per aquest motiu, van identificar una exempleada del negoci com la persona que va entrar, acompanyada pels dos altres detinguts, i que hauria fet servir un joc de claus que no va lliurar quan va finalitzar la relació laboral.