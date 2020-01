Denunciat un caçador andorrà a Catalunya per usar balins

Els agents van extreure la munició dels animals caçats el que va confirmar la utilització de material prohibit

Actualitzada 27/01/2020 a les 18:39

Redacció Andorra la Vella

Un caçador andorrà va ser denunciat a l'Alt Urgell el cap de setmana passat després que es comprovés que va utilitzar balins per la caça de dos exemplars de porcs senglars -una munició prohibida per la seva perillositat-, segons han informat els agents rurals de Catalunya al seu compte de Twitter aquest matí.

El cos, que va realitzar un total de 234 inspeccions durant la setmana de les que van ser denunciades nou persones, recorda que les postes, també conegudes com balins, fa anys que estan prohibidades per la perillositat per als altres caçadors ja que facilita que quedin peces ferides.