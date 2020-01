Demana debatre sobre el model sanitari que ha de tenir el país i prioritzar l’accés a un pagador d’última instància abans de l’entrada al fons monetari internacional

El president del grup parlamentari socialdemòcrata i cap de l’oposició, Pere López, encara la legislatura obert a col·laborar amb el Govern tripartit en els grans reptes de país però sense estar disposat a renunciar a la feina, més que necessària, de control a l’executiu.



Quin balanç fa dels primers mesos del Govern tripartit?

El Govern no ha volgut prendre pràcticament cap decisió abans de les eleccions comunals. Crec que ara arriba el moment que comencin a prendre’n i tirin endavant les seves propostes. Per tant, ara és difícil fer una valoració perquè fins ara no han tocat cap dels temes essencials.



Recentment se’ls