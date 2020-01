L'ANC andorrana organitza un autobús per rebre Puigdemont a Perpinyà el 29 de febrer

Actualitzada 26/01/2020 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) d’Andorra va fer una crida als seus associats a viatjar fins a Perpinyà el mes vinent per rebre l’expresident català i eurodiputat Carles Puigdemont, en un acte al parc de les Exposicions al municipi francès. Ho va fer ahir amb un comunicat a través de les seves xarxes socials on van destacar que tenen preparat un transport col·lectiu per ajudar a mobilitzar la gent del país fins a la zona on es fa l’acte. “Hem contractat un autocar d’anada i tornada per al dia 29 de febrer”, exposa el comunicat, que detalla que cada persona que vulgui anar fins a Perpinyà haurà de pagar 34 euros en concepte de transport. Tanmateix, demana que es confirmi assistència dues setmanes abans per tancar el trajecte: “Us preguem que reserveu abans del dia 15 de febrer abonant els 34 euros. En cas de no assistir, els diners no seran retornats”, conclou.