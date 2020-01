Actualitzada 26/01/2020 a les 06:43

El COEX va concloure ahir els treballs de treure tota la neu que es va acumular a la carretera al port d’Envalira i en va obrir el pas als vehicles que des del matí circulen amb normalitat. Així doncs, Mobilitat va poder aixecar la fase negra a la zona i va notificar que ja no hi ha cap punt al país que tingui problemes per la neu.