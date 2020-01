Les autoritats sanitàries treballen en les pautes d’actuació a seguir davant la sospita de pneumònia associada a aquest virus

L’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut va anunciar ahir que està definint els protocols que s’han d’activar en cas de sospita de pneumònia associada al nou coronavirus de la Xina per tal que s’adeqüi al que defineix l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així doncs, les autoritats sanitàries estan protocol·litzant les actuacions que s’haurien de seguir davant la sospita d’algun cas d’aquesta infecció, i la primera seria aplicar mesures preventives com més aviat millor. D’aquesta manera, els centres sanitaris han d’aplicar les mesures de control per aïllar els casos amb una elevada sospita diagnòstica com seria en