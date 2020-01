El Tribunal Superior ratifica la sentència que va tombar el Constitucional el febrer del 2019

El Tribunal Superior va tornar a absoldre l’home resident de nacionalitat portuguesa que va ser acusat pel Tribunal de Corts d’abusar sexualment d’una noia amb una discapacitat mental el 2010. Ho va notificar ahir després de repetir el cas una segona vegada obligat pel Tribunal Constitucional, que va invalidar la sentència absolutòria que va emetre en primera instància per una vulneració de forma, ja que no havia tornat a cridar a declarar l’acusat i la damnificada per donar la seva versió dels fets. Amb aquesta sentència absolutòria, la causa arriba a un punt mort a falta que el ministeri fiscal,