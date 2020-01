Pyrénées reitera el seu interès en els treballadors del Punt de Trobada

El president del grup no vol donar detalls, ja que el futur del centre està pendent de la via judicial

El president del Grup Pyrénées, Patrick Pérez, va reiterar ahir el seu interès per mantenir part de la plantilla de treballadors del Punt de Trobada. El futur del centre comercial segueix pendent de la via ju­­dicial perquè, d’una banda, hi ha la sentència de donar curs al desnonament i, de l’altra, el recurs al constitucional dels llogaters. Tot i això, Pérez va manifestar al Diari que “de mà d’obra en farà falta, i és gent que no s’ha de formar, així que estarem encantats de comptar amb ells”, i va afegir que no podia donar detalls sobre el tema perquè