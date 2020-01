Pas alternatiu a l'N-260 al punt de l'esllavissada de Pont de Bar

La carretera va quedar tallada ahir a les 11 del matí entre la Seu i Martinet per un gran despreniment de pedres i terra

Una esllavissada obliga a tallar l'N-260 a Pont de Bar

Actualitzada 24/01/2020 a les 10:54

La carretera N-260 ha quedat reoberta amb pas alternatiu per un carril després de l'esllavissada que ahir va cobrir la carretera a l’alçada del municipi català del Pont de Bar i va tallar la circulació en ambdós sentits i va fer impossible l’accés al pont del Cadí des del Principat. Equips de neteja han treballat per retirar la gran quantitat de pedres i terra que es va acumular a la via i segons informa el servei de trànsit de la Generalitat s'estan produint retencions a conseqüència de l'obertura d'un únic carril.

El fort despreniment va deixar més de 1.000 metres cúbics de pedres i terra enmig de la via, segons els tècnics de manteniment de carreteres del ministeri espanyol de Foment que van treballar al llarg de la jornada per retirar bona part del material que va caure al punt quilomètric 212 de la carretera. Tanmateix, un equip de geòlegs es va desplaçar fins al lloc dels fets per determinar les mesures de seguretat necessàries per poder tornar a obrir la circulació, si més no en un dels dos carrils d’una de les vies més importants de comunicació del Pirineu, que dona accés al túnel del Cadí. Tot i que la zona ja estava reforçada amb una xarxa de protecció contra la caiguda de pedres, el sistema va cedir per la gran quantitat de material que se’n va desprendre.

La circulació de vehicles es va desviar durant tot el dijous cap a la C-14 però no va tenir cap afectació a la xarxa viària catalana, ni a l’entrada al país, que va ser “esglaonada i fluida” al llarg de tot el dia. D’altra banda, l’RN-116, la principal via que connecta el Pas de la Casa amb França, va patir una altra esllavissada de pedres a l’alçada de Vilafranca de Conflent que va mantenir la carretera tallada durant tot el dia i que va afectar negativament els comerciants del Pas.