Govern activa els protocols pels casos de sospita de coronavirus

Les autoritats sanitàries estan en contacte amb l'OMS, la qual no restringeix cap viatge a la Xina, per anar actualitzant les mesures de control

Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Actualitzada 24/01/2020 a les 18:39

Redacció Andorra la Vella

L’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut ha activat els protocols davant els casos de sospita de pneumònia associada al nou coronavirus de la Xina tal com defineix l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons comunica Govern, els centres sanitaris han d’aplicar les mesures de control per aïllar de la resta d'usuaris els pacients que hagin viatjat a la Xina i se sospiti de la seva diagnosi. Tot i que l'OMS no restringeix cap viatge a la Xina, les autoritats sanitàries estan en contacte amb l'organització per anar actualitzant les mesures de control, sent d'obligat compliment que els professionals i centres de salut notifiquin a les autoritats sanitàries les sospites d'un eventual cas.

#2 Torna el coco

(24/01/20 20:01)



#1 Higea

(24/01/20 19:27)