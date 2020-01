Espot es troba amb els diferents departaments per actualitzar les pautes d’actuació després del caos del temporal Gloria

El cap de Govern, Xavier Espot, es va reunir ahir al matí amb els diferents ministeris i departaments que es coordinen en situacions meteorològiques excepcionals com la que es va viure dimarts al Principat i els va demanar revisar i analitzar els protocols que s’activen en temporals de neu. L’objectiu de la reunió era treballar per actualitzar aquestes pautes d’actuació tenint en compte l’experiència del temporal Gloria. Després de repassar les decisions que es van prendre durant les hores posteriors a la nevada, es va acordar que es farà una nova reunió tècnica en els pròxims dies per revisar els