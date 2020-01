El Consell Econòmic i Social serà el fòrum de diàleg dels agents socials

El nou òrgan estarà format per cinc representants de Govern i cinc membres de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives

Actualitzada 24/01/2020 a les 19:09

Redacció Andorra la Vella

El Consell Econòmic i Social (CES) serà el fòrum de diàleg dels agents socials del país i funcionarà com a òrgan consultiu i assessor per fomentar la participació de les organitzacions sindicals i patronals i facilitar el treball conjunt. L'ens s'han constituït aquest matí durant la primera reunió que han dut a terme i que ha estat presidida pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Les funcions principals del consell, que estarà format per cinc representants del Govern i cinc portaveus de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, seran emetre dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant, i previs a la tramitació corresponents a avantprojectes de llei i els projectes de reglament de matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. Així mateix, l'ens elaborarà propostes o informes i formularà recomanacions referents a la millora de la formació en el treball.

La primera reunió del Consell Econòmic i Social ha presentat el desenvolupament reglamentari de la Llei d'ocupació del 31 de gener del 2019, que aborda elements com les polítiques actives. L'objectiu de la llei és modernitzar el sistema d'ocupació, així com impulsar programes específics per a col·lectius determinats.