Andorra aprova la prohibició dels plàstics d'un sol ús a partir del 2021

És la mesura més imminent de la declaració d’emergència climàtica que es va fer ahir

El Consell General va aprovar ahir, per unanimitat, la prohibició dels plàstics d’un sol ús a partir del 2021. Aquesta mesura forma part de la declaració d’emergència climàtica que també es va aprovar ahir. Amb aquesta declaració, Andorra se suma a la Unió Europea, Escòcia o el Canadà, que ja ho havien fet. Aquesta prohibició afectarà directament la vida quotidiana de les persones, ja que entre els productes afectats per aquesta llei, hi ha els plats i coberts de plàstic descartables, les palletes de beguda, els bastonets per a les orelles, o les safates de poliestirè en què venen molts