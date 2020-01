Absolt l'home acusat d'abusar sexualment d'una discapacitada

En primera instància, Corts va validar la versió de la dona. Però, després de la presentació del recurs de la defensa, el Superior ha donat la raó al processat

El Tribunal Superior ha revocat aquest matí la sentència condemnatòria a quatre anys de presó que va emetre el Tribunal de Corts i ha deixat en llibertat l'home resident de nacionalitat portuguesa que va ser acusat d'abusar sexualment d'una noia de 22 anys afectada per un trastorn de la personalitat dependent.

Corts va validar en primera instància la versió de la noia, però davant el recurs de la defensa, el Superior ha acabat donant la raó a l'acusat per falta de proves.

En 2018, el Superior va rebutjar les explicacions de l'acusació pública argumentant que hi havia un "dubte raonable" respecte que l'acusat comprengués que la víctima s'oposava a les relacions sexuals i també que tingués coneixement de la discapacitat de la dona.