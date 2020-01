Les futures consultes ciutadanes s'obriran a nacionals i residents

Criteri favorable del Govern a la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

El Govern recomana modificar el títol segon de la proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació presentada pels tres grups parlamentaris que donen suport a l’executiu per incloure un capítol que defineixi la participació ciutadana i els principis generals que regulin les futures consultes. Al text també s’hauria d’incloure que s’entén per ciutadania tota persona resident al Principat i les de nacionalitat andorrana que viuen a l’estranger. El Govern també és partidari d’apostar per un model de participació ciutadana híbrid, digital i presencial. També insisteix a trobar una fórmula per implantar el vot electrònic. L’executiu, que

#6 oscar

(23/01/20 09:54)



#5 Paula

(23/01/20 09:10)



#4 Andorrà

(23/01/20 08:40)



#3 Canòlich

(23/01/20 08:29)



#2 Carles Campolongo

(23/01/20 08:23)



#1 Marc

(23/01/20 07:44)