Cultura promou el català amb cursos per a les empreses

La nova campanya, 'Atreveix-t'hi, aquí en català', vol arribar a l'atenció al públic i difondre els serveis que s'ofereixen de manera gratuïta per a aquelles persones que no parlen l'idioma habitualment

Govern promou l'ús del català amb cursos per a les empreses La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la cap de Política Lingüística, Maria Pujol, durant la presentació de la nova campanya SFGA/CEsteve

Actualitzada 23/01/2020 a les 13:57

Redacció Andorra la Vella

La nova campanya per promoure l'ús del català oferirà cursos adaptats per al personal d'atenció al públic d'aquelles empreses que ho sol·licitin. Aquesta és una de les novetats que han presentat aquest matí la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la cap d'àrea de Política Lingüística, Maria Pujol. La campanya, sota el nom d''Aquí, en català. Atreveix-t'hi', té com a objectiu arribar a les persones que no parlen català habitualment i informar i sensibilitzar sobre els serveis lingüístics disponibles per aprendre l'idioma. Les accions es duran a terme a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i llocs públics. La pàgina web i les xarxes socials contindran càpsules de vídeo, la revista 7Dies distribuirà díptics per informar sobre els serveis que s'ofereixen per aprendre català de manera gratuïta, i un autobús es retolarà durant dos mesos amb la imatge i l'eslògan de la campanya, entre altres accions.

#1 Globalitzats

(23/01/20 15:17)