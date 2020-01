Els professors del Lycée Comte de Foix preparen una acció per reivindicar els drets laborals

Els professors de l’escola francesa faran una protesta en les pròximes setmanes per reivindicar els seus drets laborals i reclamar al ministeri més informació pel que fa a la modificació del sistema educatiu que afecta el BAC. Així ho va avançar al Diari una font propera al professorat que va advertir que, tot i haver anul·lat la convocatòria d’ahir per la pluja i la neu, “estem preparant una acció per a les pròximes setmanes per manifestar els nostres drets laborals”. Tanmateix, es van mostrar decebuts pel paper del ministeri en la reforma educativa que encapçalen aquest any les escoles franceses

