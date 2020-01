Una decisió que s'ha pres per unanimitat de tots els partits durant el Consell General celebrat aquesta tarda



Els anuncis de prostitució seran delicte Un dels moments de la sessió ordinària del Consell General celebrada avui Twitter Terceravia

Actualitzada 23/01/2020 a les 19:39

Redacció Andorra la Vella

El codi penal d'Andorra canviarà perquè la publicitat sobre prostitució sigui delicte al Principat, una decisió que s'ha pres per unanimitat a la sessió d'avui del Consell General. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha admès que hi havia un buit legal per que fa a la publicitat a Internet relacionada amb aquest tema.

El conseller general de Terceravia, Joan Carles Camp, ha afirmat que "volem deixar clar que des de Terceravia estem a favor d'ampliar i reforçar el criteri d'afavoriment de la prostitució que recull aquesta modificació", segons ha informat el partit a través de Twitter. La consellera general de Demòcrates, Ester Molné, ha indicat que "la prostitució és una forma d'explotació i no considere just que se'n pugui treure profit mitjançant la publicitat", segons un tuit penjat per la formació.