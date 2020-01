El narcopís perd les ales

La policia deixa d’anomenar ‘operació Redbull’ la desarticulació d’una banda de venda de drogues per evitar una querella de la marca de begudes

Redbull és una beguda energètica molt popular entre els joves, la més venuda al món. A Andorra la marca ha adquirit més notorietat encara gràcies a una espectacular actuació de la policia, que va desmantellar un narcopís on actuava una xarxa que distribuïa estupefaents entre joves, alhora que servia de refugi per a menors que havien fugit de casa o que tenien comportaments problemàtics. Algú, amb tota certesa sense pensar en danys col·laterals, va batejar aquesta actuació com a operació Redbull, sense tenir en compte que aquest nom pot comportar problemes perquè es tracta d’una marca i probablement aquesta no

#1 JOSEP CARGOL

(23/01/20 09:15)