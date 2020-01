1.300 alumnes participen en la tretzena edició del Dictat Nacional

Els tres millors de cada classe passaran a la final, que se celebrarà el dissabte 7 de març a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià

Un total de 1.300 alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius han participat aquest matí de manera simultània en la primera fase de la 13ª edició del Dictat Nacional, organitzat pel Servei de Política Lingüística. Els participants han hagut d'escriure fragments de La nedadora, l'obra de Francesc Puigpelat que va guanyar el premi Carlemany per al foment de la lectura 2018. Els tres millors de cada classe passaran a la final, que se celebrarà el dissabte 7 de març a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, on competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros respectivament.

