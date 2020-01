Treballs per protegir el conjunt de la nau de Sant Vicenç

El departament de Patrimoni Cultural va realitzar diverses actuacions de control i seguretat a l'església, entre elles la instal·lació d'un nou perímetre de protecció amb tanques, durant dilluns passat

Actualitzada 22/01/2020 a les 18:47

Redacció Andorra la Vella

El Departament de Patrimoni Cultural va treballar a l'església de Sant Vicenç d'Enclar durant dilluns passat per assegurar el conjunt a través de l'estabilització de la nau amb l'apuntalament de la mateixa, el tancament de l'accés a l'interior de la capella així com la instal·lació d'una tela de plàstic que serveix per protegir-la de les incidències meteorològiques.

Les actuacions, també, van permetre ubicar un "nou perímetre de protecció amb tanques i cartells demanant la màxima col·laboració de la ciutadania", segons ha indicat Govern en un mcomunicat.