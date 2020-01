Tallada la carretera de la Coma de Ransol per la neu i les fortes ventades

El servei de Mobilitat va activar ahir a la nit la fase negra per l’alerta de neu i fortes ventades a la zona de la Coma de Ransol. Segons va informar el servei al Diari, es va decidir tallar la carretera amb el tancament de la primera i la segona barrera, com a precaució davant de l’alerta de fort temporal, tot i que no s’havia detectat cap mena d’incidència fins al moment. En aquest sentit, des del cos de bombers van explicar que amb la fase negra es prohibia el pas de qualsevol vehicle que volgués accedir a la zona