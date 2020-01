Mobilitat no esperava el front fins a mig matí

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:19

Queixes del transport públic

Mobilitat no esperava que el front arribés tan aviat. Així ho ha reconegut el director del servei de Mobilitat, Jaume Bonell, durant una compareixença urgent que ha fet a Govern aquest migdia. Bonell ha afirmat que esperaven el front però que no tenien previst que arribés fins a mig matí i ha reconegut que el dispositiu s'ha activat tard, de manera que s'ha hagut de fer talls per salar i netejar les carreteres. Pel que fa a la meteorologia, e'espera que les nevades s'allarguin fins demà a la tarda i que les màquines llevaneu treballin durant tota la nit. Per tal d'evitar cues, el director de Mobilitat ha demanat a la població que utilitzi el transport públic, i ha recomanat que se sigui previsor i que s'eviti conduir si hi ha aprensió a fer-ho amb neu. Les escoles han anul·lat l'esquí escolar i es doblarà el nombre de busos per intentar normalitzar la situació i que els infants arribin a casa a l'hora habitual.Andorra s'ha llevat amb fortes nevades que col·lapsen la xarxa viària de tot el país i la jornada està sent complicada per a molts ciutadans, que es queixen de les mancances en la retirada de neu, que ha dificultat els desplaçaments amb vehicles privats i amb transport públic.El servei de Mobilitat ha informat que les carreteres tallades al trànsit són el Port d'Envalira, la zona de la Coma de Ransol, la carretera de Montaup i Sorteny, i que durant el matí tres autobusos han quedat bloquejats entre el Túnel del Pont Pla i el de Sant Antoni, en sentit nord. La carretera general 2 a partir de Canillo es troba en fase taronja per la presència del gel, mentre que als trams a partir d'Escaldes, la Massana, Ordino, i a l'RN-22 s'ha activat la fase groga. Tot i que actualment la nevada ha fet una treva a les parròquies centrals, la previsió meteorològica preveu que tornarà a nevar amb intensitat a totes les cotes al migdia i durant les primeres hores de la tarda.Encamp és una de les zones on hi ha més col·lapse i la policia està fent controls d'equipaments mentre el COEX sala la carretera per evitar la formació de gel. A la Massana, la nevada també està provocant grans col·lapses de circulació a la carretera general 4 en sentit sud, on hi ha usuaris que han sortit a primera hora del matí i no han pogut arribar a la capital fins el migdia. A Andorra la Vella la circulació també està tallada a l'avinguda Vilanova i els vehicles segueixen circulant lentament per l'avinguda Salou en sentit nord. Així mateix, han caigut arbres a diversos punts de la xarxa viària, fet que ha dificultat més la circulació. El comú d'Andorra la Vella ha informat a través d'un comunicat que han activat cinc vehicles equipats amb pala i saladora per retirar la neu de les vies principals, així com quatre quads equipats i un motocultor per netejar les voravies i el passeig del riu. L'aparcament Fener 1 no està en funcionament i resta tancat al públic, tot i que la resta d'aparcaments comunals de la parròquia estan oberts i amb les barreres pujades. El comú recorda també la importància que els ciutadans compleixin amb les seves obligacions i col·laborin en la treta de neu.La neu també ha provocat petites interrupcions en el servei elèctric i FEDA ha comunicat que la causa ha estat l'acumulació de neu. Els talls s'han començat a resoldre al voltant de les 8 hores del matí i els tècnics treballen per evitar i minimitzar futures incidències, tot i que encara es produeixen petites interrupcions en el servei a causa de les baixades de tensió. Caldea també ha estat una de les infraestructures afectades pels talls de llum de FEDA i els clients que han intentat entrar al Termolúdic i tenien entrades comprades han estat traslladats a les instal·lacions d'Innú, que ha funcionat amb normalitat.Grandvalira també ha informat aquest matí a través de les xarxes socials que els enllaços a les cotes altes es troben tancades parcialment per l'acumulació de neu i que s'obriran parcialment.Els ciutadans es queixen dels problemes que està tenint el transport públic al llarg del matí. Hi ha gent que porta des de les 8 del matí esperant que l'autobús passi per Ordino, d'altra que ha vist passar 3 busos plens a Sant Julià de Lòria i que per aquest motiu no han parat a recollir més passatgers. El transport escolar també s'ha vist dificultat i moltes famílies s'han trobat amb problemes per portar els fills a les escoles. Una altra queixa és la manca de màquines retirant la neu de les calçades.