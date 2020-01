El nou jutge del TC defuig fer comentaris sobre l'avortament

Jean-Yves Caullet assegura que vetllarà per fer complir la Constitució i pels drets dels andorrans

Jean-Yves Caullet, que va ser nomenat ahir nou magistrat del Tribunal Constitucional, va assegurar a la premsa que no tenia opinions respecte a l’avortament i que ja s’havia prejutjat i fet una deliberació eventual. A més, també va al·legar haver jurat la Constitució i el secret de deliberació. El nou magistrat es va presentar a la Casa de la Vall com “un artesà de dret” i va assegurar que durà a terme la defensa dels drets fonamentals “que garanteix a tots els ciutadans andorrans”, com també que vetllarà pel compliment de la Carta Magna amb imparcialitat, independència i bones pràctiques,