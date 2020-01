“Som un dels països que millor tracta els al·lèrgics”

Valorem molt positivament iniciatives de Govern com la cuina centralitzada per a intolerants

L’objectiu pel qual va néixer l’associació d'Al·lèrgics i Intolerants d'Andorra era per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen al·lèrgies o intoleràncies. En l’actualitat, aquesta fita està assolida gràcies a iniciatives com la cuina centralitzada que destaca la seva presidenta, Teresa Font.



Quantes persones hi ha actualment a l’associació?

Som entre 50 i 60 associats. Ens movem en xifres molt estables perquè l’associació ja està molt establerta.



Com ha canviat la vida dels al·lèrgics i els intolerants en els últims anys?

La veritat és que molt. Quan nos­altres vam començar, les al·lèrgies eren unes desconegudes i anaves al supermercat i als