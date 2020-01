Preocupació entre els pares del Lycée pel nou sistema de BAC

Estudiants i professors denuncien que “no entenen el nou funcionament”

Les famílies de l’Associació de pares i mares del Lycée Comte de Foix (APA) es mostren preocupades per la falta d’informació envers el canvi de sistema educatiu que afecta el BAC i que afronten les escoles franceses aquest curs. Així ho va comunicar al Diari una font propera a l’APA, que va destacar que els alumnes i els pares no acaben d’entendre el funcionament de l’avaluació continuada que enceta aquest curs el sistema educatiu francès: “Els alumnes de Premiere s’han trobat aquest any que tindran una avaluació continuada que valdrà el 30% de la nota final i que no saben

#1 Carme

(21/01/20 13:31)