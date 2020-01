Ferran Teixidó ocuparà el càrrec de cap dels banders

Govern aposta per un substitut de Rossell que tingui una línia continuista

Actualitzada 21/01/2020 a les 12:43

Lídia Raventós Andorra la Vella

El cap d’unitat dels banders Fer­ran Teixidó serà el nou director del cos en substitució de Miquel Rossell, que s’incorporarà amb càr­rec de confiança com a director de Mobilitat al comú d’Andor­ra la Vella. La decisió s’aprovarà demà al consell de ministres i es donarà a conèixer en la roda de premsa posterior. Un cop es va fer pública la decisió de Rossell de deixar les regnes del cos, Teixidó i el seu company Albert Cabanes eren els candidats més ben posicionats per prendre el relleu. I malgrat que des del Govern es té el convenciment que tots dos estan perfectament capacitats per obtenir el lloc de Rossell, es considera que Cabanes és un home més de camp a qui li agrada estar al terreny, mentre que Teixidó disposa d’un perfil més de gestió. En tot cas, els dos noms estaven sobre la taula amb la voluntat del ministeri d’apostar per una línia continuista. La dimissió de Rossell es farà pública a través del BOPA i entrarà a formar part del comú el 3 de febrer. Teixidó prendrà el relleu de qui ha estat vuit anys al capdavant del cos de banders. Ara, Rossell passarà a ocupar-se de la mobilitat i la circulació de la capital, un servei amb una plantilla que compta amb una norantena de persones que s’encarreguen del trànsit als carrers d’Andorra la Vella. L’anunci de la incorporació al comú també va generar polèmica pel parentiu de Rossell amb el cònsol menor, de qui és cunyat. Rossell ja té experiència prèvia en el camp de la circulació, ja que la seva trajectòria es va iniciar com a policia. A més, també compta amb experiència dirigint un grup de persones, com ha fet al cos de banders.

