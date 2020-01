Detingut per anar ebri al pis equivocat

La policia va detenir la setmana passada un home resident de 32 anys per “trucar insistentment al timbre i picar fortament a la porta d’entrada” de casa dels seus pares. O això és el que pensava l’acusat que, en un clar estat d’embriaguesa, va confondre el domicili dels progenitors amb els d’uns residents que no hi tenien res a veure. El detingut, vist que no responien al timbre, va començar a donar cops a la porta que van alertar els residents, que van decidir trucar a la policia. Un cop al lloc dels fets els cossos de seguretat es van