Assegurances va atreure capital de Qatar per evitar la intervenció de l'AFA

La companyia va detallar l’entrada a l’accionariat de Suma Global Investment

Actualitzada 21/01/2020 a les 12:41

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El 23 de juliol passat Sama Global Investment i Assegurances Generals van signar un acord partenariat pel qual el grup inversor de Qatar entraria a formar part de l’accionariat de la companyia andorrana. Un mes més tard l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va anunciar la substitució provisional de l’òrgan d’administració d’Assegurances Generals i el nomenament d’un administrador especial. La pregunta és clara. Quin atractiu van veure els qatarians en una empresa abocada a la fallida. La resposta no és fàcil de definir, però Sama tenia la intenció d’invertir en sectors com l’immobiliari, indústria, esport, oci, turisme, innovació i tecnologia, i entrar a l’accionariat d’Assegurances era una manera de començar els negocis a Andorra. Fonts del Govern van indicar ahir que amb tota probabilitat els propietaris d’Assegurances Generals s’ensumaven que l’AFA estava revisant els resultats de la companyia i a punt d’intervenir, i van veure l’acord amb els qatarians com la fórmula per aturar l’Autoritat Financera, dotar de recursos econòmics l’empresa i poder complir la llei del sector. De fet, el 23 de juliol Assegurances detallava en una nota de premsa que s’havia signat a Doha l’acord pel qual Sama assumia el control de la meitat de les participacions. Les mateixes fonts governamentals van sostenir ahir que el grup qatarià és seriós i fiable, i que la companyia andorrana va intentar amb aquest anunci aturar la intervenció de l’AFA, que era imminent. A més, els qatarians s’havien compromès a fer inversions a Andorra en altres sectors, sumant atractiu a l’ater­ratge dels empresaris de Qatar. Segons sembla, el compromís era ferm però encara no estava tancat definitivament. Va ser filtrar a la premsa el 14 d’agost i el 23 del mateix es produïa l’actuació de l’AFA, que ha acabat amb la declaració de fallida de la companyia, que està en procés de desmantellament. Sama és un fons d’inversió que té com a objectiu invertir i administrar fons, d’acord amb les polítiques, estratègies i plans aprovats pel Consell Suprem d’Afers Econòmics i Inversions de Qatar. Especialista en la gestió de tot tipus d’actius, la seva etapa d’inversió i expansió internacional té com a objectiu invertir en l’àmbit nacional i internacional en sectors tan diversos com l’immobiliari, la indústria, l’esport, l’oci o el turisme.

