Detingut un turista per un delicte contra la llibertat sexual

Actualitzada 20/01/2020 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir un turista la setmana passada per haver comès un delicte contra la llibertat sexual. L'home, de 41 anys, va ser arrestat divendres a les 3.30 hores de la matinada a Andorra la Vella, segons s'explica al balanç setmanal de la policia, la qual no ha donat més detalls sobre el cas. Un home resident va ser arrestat el mateix dia al matí per injúries i resistència greu als agents. El detingut, un jove de 27 anys resident d'Andorra la Vella, va colpejar la porta d'accés del domicili de l'exparella amb intenció d'accedir dins la residència, situada a Ordino. La policia va anar a qüestionar-lo pels fets ocorreguts i l'home va tenir unes reaccions desproporcionades envers els agents interventors. La matinada de dissabte van detenir un resident de 33 anys per donar diversos cops de puny al rostre d'un altre, causant-li una fractura de nas. Els agents van arrestar a inicis de la setmana passada un home de 23 i una dona de 48 anys per maltractaments en l'àmbit domèstic. La parella, que va tenir disputes els dies 14 i 15 de gener a la parròquia d'Encamp, van ser detinguts per agredir-se mútuament arran d'una disputa. També el 14 es va procedir a arrestar un home begut per insistir a entrar en un domicili aliè i pel seu posterior comportament desafiant. L'home, resident de 32 anys en estat d'embriaguesa, pretenia entrar a casa dels pares i va trucar i colpejar insistentment la porta, que no era la dels seus progenitors, resultant la seva detenció per proferir injúries i resistir-se als agents.

La policia va detenir 6 persones la setmana passada per delictes contra la seguretat del trànsit, destacant el cas d'una jove resident de 20 anys, qui va ser parada en un control rutinari i va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,64 grams d'alcohol per litre de sang, i el d'un home resident de 30 anys, qui va donar una taxa d'1,13 grams d'alcohol per litre de sang. Els agents van detenir una dona resident de 40 anys divendres a la tarda perquè, després d'haver patit un accident de circulació, va refusar fer-se les proves d'alcoholèmia i va tenir reaccions desproporcionades envers la policia.