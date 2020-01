Problemes per enviar les dades dels cotxes a Barcelona

Les negociacions estan estancades en com enviar la informació a la base de vehicles de Barcelona

Actualitzada 20/01/2020 a les 12:38

Òscar Serrano Andorra la Vella

Les negociacions entre el Govern i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per inscriure els vehicles andorrans en el registre espanyol d’automòbils de baixes emissions passen per moments complicats i estan estancades en aspectes pràctics de com enviar la informació a la base de dades de la institució barcelonesa. Així ho va confirmar al Diari el director del servei de Mobilitat, Jaume Bonell, que va acceptar que s’està passant per un moment complicat, però que l’acord acabarà arribant a bon port: “Estem constantment en contacte amb ells i seguim negociant. La situació està encallada en quin és el format amb què podem enviar la informació dels vehicles perquè s’adeqüin a la base espanyola”. Així doncs, el problema resideix en quin és el format que s’ha d’escollir per enviar la documentació dels vehicles andorrans a l’AMB perquè s’adeqüi perfectament amb els estàndars que utilitza l’ajuntament en la seva base de dades de vehicles de baixes emissions. “Nosaltres enviem una proposta, l’AMB l’estudia i ens respon amb la seva idea. Tot això endarrereix el procediment”, va anunciar Bonell, que va recordar que la finalitat de Govern és trobar la manera que totes les complicacions no es materialitzin en problemes a l’hora de fer la gestió: “El nostre objectiu és facilitar la vida dels andorrans i que es pugui fer el registre de forma telemàtica, que sigui senzill.” Les negociacions estan sent més llargues i complexes del que es pensava des d’un primer moment l’executiu, que esperava tenir enllestida la metodologia d’ingrés al registre a finals del 2019. “Avancem en un punt, ens posem d’acord en un tema, però surten serrells que no teníem presents”, va afegir el director de Mobilitat, que ha encapçalat les negociacions amb l’AMB i que va criticar que el projecte no tingués en compte les possibles tessitures de les legislacions dels països veins: “Volen incloure els vehicles estrangers, però han fet un projecte molt pensat per a ells i no han tingut en compte els països que estem justament al costat com Andorra i França”. El preu de la gestió del registre del vehicle en la base espanyola segueix sent una incògnita que no va voler avançar Bonell, i és que “estem en un altre moment, ja tindrem temps de parlar de preu”. Tot i això, va voler donar una imatge de tranquil·litat, “trobarem un acord favorable”.

