Espot diu que la presidenta de la comissió nacional de la Unesco no ha rebut retribucions

El cap de Govern, Xavier Espot, assegura que només es retribuirà la nova presidenta de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), Cristina Rodríguez, quan l'assemblea general avali un canvi en els estatuts que daten del 2005. En aquest sentit, Espot, durant la celebració de l’escudella de Sant Antoni a Escaldes-Engordany, va defensar la possibilitat d’una reforma estatutària, tenint en compte que el càrrec, en aquests moments és honorífic i, per tant, no retribuït. A més, va afegir que Rodríguez ara ha de fer una proposta de presidència executiva, que “és el nou impuls que se li vol

#2 Marteta

(20/01/20 19:09)



#1 andorra

(20/01/20 14:17)