Demanen adaptar la llei de la venda d'alcohol a menors pel comerç en línia

Volen esclarir qui és el responsable en la venda, si és el proveïdor o el transportista

El Govern hauria de treballar per adaptar la legislació que regula la venda d’alcohol a menors pel comerç en línia, que “és fàcilment blanquejable i que es pot falsificar sense cap problema”, i és que amb la nova llei que va presentar la majoria al Consell General que estipulava que la venda d’alcohol a menors de 18 anys es castigaria amb “penes de presó de fins a un any o d’arrest i multa de fins a 6.000 euros”, les empreses que venen productes alcohòlics per internet i les plataformes que donen el servei de transport a domicili se senten desprotegides.

#1 Jordi

(20/01/20 08:22)